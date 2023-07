NAPOLI. «Penso che dobbiamo rafforzare l’autonomia regionale, ma credo che dobbiamo rafforzare contemporaneamente l’unità d’Italia: credo che il lavoro di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni debba andare avanti, non si può fermare. Noi dobbiamo definire una volta per tutte i Lep, uguali per tutti i cittadini italiani». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del nuovo Its di Capodimonte per giardinieri specializzati e designer maker della ceramica e del gioiello.