Non e' tollerabile che, in un disegno di legge, si dica 'noi andiamo avanti a prescindere dalla definizione dei Lep' e a prescindere da una valutazione del ministero dell'Economia". Intervenendo nella sede della Corte dei conti della Campania, dove si e' svolta l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, Vincenzo De Luca torna all'attacco del Governo sul tema dell'autonomia differenziata. Il presidente della Regione esprime anche in questa sede la propria "preoccupazione" per una materia che, sottolinea, "riguardera' anche la magistratura contabile, oltre all'unita' d'Italia e al rapporto tra Sud e Nord". Nel disegno di legge presentato dal ministro Roberto Calderoli, De Luca vede una contraddizione. "Intendiamo avere una compartecipazione delle Regioni al gettito fiscale a parita' di bilancio pubblico - ragiona - le due cose non stanno in piedi, perche' se una regione del Nord incamera il 10 o il 20 per cento dell'Iva sottratte allo Stato, alla fine queste risorse vengono tolte al sistema delle Regioni nell'ambito del fondo perequativo. Avremo discussioni impegnative, mi auguro che tutti guardino all'unita' del Paese e all'obbligo costituzionale di tutelare il Sud, perche' mentre parliamo stiamo registrando una migrazione biblica di giovani".

Una riunione straordinaria del Consiglio regionale della Campania "per affrontare il tema dell'autonomia differenziata e discutere della bozza di proposta di legge del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli". Lo chiede la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino. "E necessario e non procrastinabile - spiega Ciarambino - che il Consiglio regionale della Campania, al di là degli steccati politici, assuma una posizione netta sulla proposta di autonomia differenziata avanzata in questi giorni dal ministro Calderoli, una proposta che avrebbe come unico effetto quello di privare le Regioni del Sud di ingenti risorse economiche in settori cruciali come la sanità e l'istruzione, creando disparità inaccettabili in tali fondamentali settori, aggravando ulteriormente il divario con il resto dell'Italia e mettendo a repentaglio l'unità del Paese". Secondo Ciarambino, ex Movimento 5 Stelle e attuale capogruppo di Insieme per il Futuro, "siamo di fronte a una riforma che, se attuata, decreterà la condanna definitiva e irrimediabile del Meridione alla disuguaglianza nei servizi essenziali. Come rappresentanti dei cittadini campani dobbiamo far sentire forte la nostra voce a difesa del Sud, raccogliendo gli appelli sempre più numerosi provenienti dalla società civile e chiamando a raccolta tutte le Regioni penalizzate dal provvedimento. Per questo ho ritenuto doveroso chiedere la convocazione di un Consiglio straordinario e ringrazio i colleghi che hanno convintamente sposato questa idea, unitamente al presidente De Luca che ha già preannunciato la forte opposizione della Campania sui contenuti della riforma".