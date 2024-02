ROMA. Il governatore Vincenzo De Luca porta oggi a Roma circa 500 amministratori campani e non solo, tra sindaci e consiglieri, per protestare contro l’autonomia differenziata e chiedere lo sblocco dei Fondi di coesione per la Regione. Una manifestazione istituzionale a cui hanno aderito l’Anci, tutte le forze del centrosinistra campano, i consiglieri dei 5 Stelle che in Regione sono all'opposizione, la rete dei sindaci Recovery Sud, sindacati. Ci sarà il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Non quello di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha inviato in rappresentanza del comune la sua assessora, Teresa Armato. Il primo cittadino partenopeo, a chi gli chiede un parere sulla manifestazione, il sindaco di Napoli, a margine di una manifestazione organizzata da Autostrade per l’Italia glissa: «Parliamo di autostrade…». Per il Pd ci sarà il responsabile Sud della segreteria di Elly Schlein, Marco Sarracino. E alla manifestazione non ci sarà nemmeno la Cisl.

La segretaria generale campana Doriana Buonavita spiega che «non è una questione di merito quanto di metodo. Le questioni del Mezzogiorno, quelle legate ai Fsc o anche lo stato di crisi del nostro tessuto produttivo hanno radici lontane. Hanno bisogno del confronto costante, cosa che non è avvenuta in questi anni. Senza dileggiamenti personali hanno bisogno del confronto con i Ministri e con il Governo anche su altri temi come Sanità, Formazione, mercato del lavoro. Non si può decidere in maniera unilaterale di indire manifestazioni e comunicarle in riunioni dell’ultima ora».