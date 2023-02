Quello sull'autonomia differenziata "è un disegno di legge che non va nella direzione dell'interesse nazionale". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della consegna dei locali previsti dal progetto per riportare lo storico Gran Caffè Gambrinus alla sua dimensione originaria. "C'è troppa frammentazione di competenze - ha aggiunto - in un momento in cui dobbiamo competere su scenari globali sempre più complicati. Troppi divari. Ci sono materie, l'energia ad esempio, di cui non può occuparsi una Regione, così come l'istruzione. Credo che questo disegno di legge non faccia bene all'Italia. Ma sono molto fiducioso del buon senso di chi ha a cuore l'interesse nazionale, che non può accettare un progetto che non serve a nessuno"