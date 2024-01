«Il nostro dramma è che l’Italia è da decenni a due velocità e l’autonomia differenziata, che io chiamerei autonomia competitiva, se correttamente sfruttata, è una grande opportunità per rendere appunto competitive le Regioni del Sud, per responsabilizzare le classi dirigenti del Mezzogiorno, per rivendicare equità e pari dignità nel godimento dei diritti sociali». Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, commissario cittadino del partito di Giorgi Meloni a Napoli, Sergio Rastrelli, per il quale «per questo la posizione del presidente De Luca è mendace, strumentale e irresponsabile».

«Temo, tuttavia – aggiunge -, che il suo unico interesse sia quello di sfilare il tema e la battaglia al suo eterno rivale, il Pd, e a ergesi agli occhi dell’opinione pubblica a strenuo difensore del Sud, con il paradosso di essersi distinto per incapacità di spesa dei fondi».

«In nove anni di governo, De Luca ha puntato esclusivamente a costruire capillarmente un costosissimo sistema che gli garantisse un potere assoluto, dimostrando, però, assoluta incapacità amministrativa e inanellando clamorosi fallimenti su tutti i fronti: sanità, rifiuti, ambiente con le mancate bonifiche e trasporti, per citare le più evidenti».

«Ci credo che non abbia alcun interesse a responsabilizzarsi con l’autonomia competitiva», conclude Rastrelli.