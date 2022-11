«Nel percorso per l'autonomia differenziata di questo Governo ci prepariamo a un'altra grande battaglia». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento sul dossier 2021 della povertà della Caritas.

«L'attuale governo - ha detto De Luca riferendosi a Calderoli - ha nominato ministro per le riforme un leghista, molto simpatico e gradevole. Hanno in testa misure sulla scuola per la formazione autonoma nelle Regioni, sulla sanità per fare contratti integrativi regionali, sulle entrate fiscali statali di cui, su proposta di Lombardia e Veneto, una parte venga riservata alle Regioni del Nord. Su quest'ultima idea sappiamo che se il 10% delle entrate verso lo Stato deve essere riservato alle Regioni in cui maturano, abbiamo distrutto il Sud, non ci sarà nient'altro da fare. In quel caso da qui a 50 anni la popolazione meridionale scenderebbe del 50%».