Sono un 34enne della provincia di Benevento e la compagna 28enne di Cervinara i due arrestati ieri sera a Rotondi (Avellino) per una rissa avvenuta all'interno di un'abitazione durante la quale sono state ferite due persone, di cui una ricoverata in ospedale in gravi condizioni. I due sono ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma bianca. I Carabinieri della stazione di Cervinara sono intervenuti nell'abitazione a seguito di una segnalazione giunta al 112 di una lite tra più persone. Sul posto i militari hanno accertato che poco prima, al culmine di una furiosa lite in casa, un 37enne (residente nel Nolano) e un 40enne della provincia di Caserta avevano riportato ferite d'arma da taglio. Quest'ultimo avrebbe cercato di impedire che i due arrestati aggredissero la compagna, sorella del 37enne anch'egli colpito da fendenti. Dopo alcune ore di indagini, coordinate dalla Procura di Avellino, i Carabinieri hanno rintracciato i due presunti responsabili e sequestrato il coltello a serramanico, ancora con tracce di sangue, che sarebbe stato utilizzato per il ferimento. Il 40enne è ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino in condizioni ritenute preoccupanti.