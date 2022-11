Dal M5s a +Europa, passando da Insieme per il futuro. I due consiglieri regionali della Campania, Salvatore Aversano e Luigi Cirillo, dalla ferma opposizione a Vincenzo De Luca sotto le insegne dei pentastellati, si trovano ora a sostenere i provvedimenti della maggioranza. "Continueremo la nostra azione politica nell'interesse e per il rilancio della Campania e sosterremo l'azione della Giunta e della maggioranza", ha dichiarato Aversano in aula.

L'altro componente dell'ormai ex gruppo 'Insieme per il futuro', Valeria Ciarambino, da sempre vicina a Luigi Di Maio, entra a far parte del gruppo misto, rimarcando la sua coerenza. "La politica e' fatta di credibilita' e io ho costruito la mia con il lavoro quotidiano sui problemi della nostra terra - chiarisce Ciarambino - in questi ultimi due mesi, dalle elezioni a oggi, ho visto colleghi affannarsi per cercare una nuova collocazione, solo per esibire un nuovo stemma e puntare magari a qualche incarico. Io - sostiene - ho preferito dedicare ogni istante del mio tempo a lavorare. Non pratico e non approvo il turismo partitico, con passaggi in poche settimane da un partito all'altro solo per convenienza, senza una progettualita' e senza un percorso condiviso".