Un bambino di 10 anni è stato azzannato da un cane corso a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il bimbo è ora ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, non in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Comando provinciale di Avellino, il bimbo era con i suoi genitori a casa di amici di famiglia e stava giocando con i cuccioli del cane corso, quando questo lo ha azzannato causandogli ferite gravi, che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Il cane è regolarmente detenuto e vaccinato.