I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno ieri pomeriggio hanno arrestato, in flagranza di reato, un quattordicenne salernitano gravemente indiziato di detenzione illecita e spaccio di hashish. L'arresto è avvenuto, si legge in una nota dell'Arma, nel corso di alcuni controlli, mirati a contrastare lo smercio e l'uso di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi, nei luoghi della movida e di ritrovo come locali, bar, discoteche e nei pressi degli istituti scolastici. I controlli eseguiti dalle forze dell'ordine sono «a sorpresa utilizzando auto di copertura ed addirittura a volte con l'ausilio di unità cinofile». I 14enne è stato notato all'uscita di un istituto superiore del quartiere Mariconda dai carabinieri del Nor Salerno mentre "con fare sospetto si allontanava dal gruppo degli allievi». Il giovane «aveva tra le mani un involucro che aveva estratto furtivamente da una tasca». Controllato il giovane sul posto i militari dell'Arma recuperano «l'involucro sospetto» contenente la sostanza e successivamente compiono una perquisizine domiciliare nel corso della quale sono recuperati 118 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, nonché un bilancino di precisione e un coltello «sporco di sostanza, probabilmente utilizzato per tagliare i pezzi per le vendita». Il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Salerno. Ora è al vaglio della Procura per i Minorenni di Salerno che procederà alle attività di richiesta di convalida al gip del Tribunale per i Minorenni che procederà al suo interrogatorio nei prossimi giorni.