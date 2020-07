"Di De Luca apprezzo il suo piglio deciso, non guarda ne' a destra ne' a sinistra. Io vedo De Luca come l'albero della vita e l'albero non e' ne' di destra ne' di sinistra". Lo ha spiegato in conferenza stampa la consigliera regionale Flora Beneduce che ha lasciato Forza Italia, dopo cinque anni di opposizione in Consiglio, per sostenere il governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca e candidarsi alle prossime elezioni con il movimento CAMPANIA Libera. "Io non sono trasformista - ha detto Beneduce rispondendo alle domande dei cronisti -, le mie idee sono le stesse di 20 anni fa: sono una democratica, liberale e popolare. Se c'e' qualcuno di trasformista quello e' Forza Italia, ormai a trazione sovranista, leghista e populista". La consigliera ha spiegato di poter ancora contare del sostegno dei suoi elettori. "Io - ha sottolineato - guardo negli occhi tutti quelli che mi votano. Il mio elettorato resta quello che era: non hanno mai votato per Forza Italia, ma per me, al di la' del partito". Beneduce ha quindi aggiunto di non avere "bisogno di poltrone perche' - ha detto - sono un primario e la 'poltrona' di medico, anche se scomoda, me la sono guadagnata con lo studio".