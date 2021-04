Una rete tra pubblico e privato per incrociare la domanda occupazionale e la richiesta delle imprese del territorio e promuovere politiche attive del lavoro mirate. È questo il modello alla base degli Spazio Lavoro, gli sportelli regionali nati per fornire servizi avanzati di consulenza gratuita e di accompagnamento alle aziende. Dopo le esperienze positive già avviate a Nola, Salerno e Caserta, lo sportello apre anche a Benevento, nella sede locale di Confindustria, tra i partner dell'iniziativa con Anpal, Regione Campania, Camera di commercio e associazioni imprenditoriali.

Anche le aziende del Sannio, quindi, potranno rivolgersi allo Spazio Lavoro per ottenere informazioni sugli incentivi nazionali e regionali e sulle modalità per accedere ai percorsi di apprendistato e ai tirocini. Grazie alla partnership tra i Centri per l'impiego della Regione Campania e le associazioni imprenditoriali sarà possibile anche rilevare in tempo reale i fabbisogni formativi e occupazionali e favorire un collocamento mirato.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di «un'iniziativa che guarda al futuro e che serve a dare speranza e fiducia al mondo imprenditoriale e del lavoro. Abbiamo bisogno di una formazione legata alla domanda che viene dalle aziende - ha aggiunto - mentre quasi sempre è stata scollegata dalle esigenze degli imprenditori. Siamo in un Paese in cui le normative cambiano ogni tre mesi, quindi lo sportello serve innanzitutto ad avere un luogo dove reperire informazioni, ma anche dove fare incontrare la domanda e l'offerta per impostare una formazione che dia sbocchi lavorativi ai giovani».

Il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, ha ricordato che «lo sportello è stata un'intuizione della presidenza precedente, noi abbiamo avuto il merito di aprirlo senza attendere la fine della pandemia. Lo vedo come una finestra aperta sul mondo della speranza, con l'auspicio che i giovani e i meno giovani trovino qui l'occasione per avere un lavoro dignitoso. Come Confindustria riteniamo che bisogna accelerare sulla formazione, ma poniamo una condizione, ovvero che la disponibilità delle aziende a portare avanti questi percorsi sia connessa con l'impegno dei giovani a restare qui dopo la formazione. Siamo l'area con il più alto tasso di emigrazione della Campania, non possiamo continuare a formare bravi manager solo per vederli andare via».

L'assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Antonio Marchiello, immagina lo Spazio Lavoro come un luogo che deve «rispondere al meglio alle esigenze delle aziende, oltre che dei lavoratori. Gli imprenditori - ha evidenziato - chiedono semplificazione e spesso hanno bisogno di essere supportati in quelle piccole cose che fanno perdere tempo. In Campania abbiamo 46 Centri per l'impiego: stiamo lavorando per migliorarli e metterli in rete, creando un unico centro di coordinamento, in modo da poter dare rispondere anche dalle altre province alle esigenze di un singolo territorio».

Il responsabile Anpal Servizi Campania e Calabria, Michele Raccuglia, ha sottolineato che «lo sportello ha l'obiettivo di creare nuova occupazione e aumentare la competitività delle imprese attraverso l'integrazione tra il pubblico e il privato. La rete messa in piedi dalla Regione Campania vuole andare verso le aziende, con una strategia innovativa, che consenta agli imprenditori di avere a disposizione operatori qualificati e una serie di servizi di recruitment, oltre alla rilevazione del fabbisogno nel breve, medio e lungo periodo, sulla base del quale mettere in campo le misure necessarie».