Una donna è stata ferita a Benevento questa mattina, e la polizia indaga per ricostruire l'accaduto. Intorno alle 6,30, Annamaria Taddeo, 32 anni, che usciva dal palazzo del Rione Libertà in cui abita per recarsi al lavoro, è stata raggiunta da un colpo di pistola sparato da un uomo con il volto coperto che è poi fuggito. La donna è stata soccorsa e immediatamente trasportata all'ospedale San Pio dove è stata successivamente operata; non sarebbe in pericolo di vita.