BENEVENTO. Cinque giorni di prognosi per la maestra che ieri è stata aggredita dalla madre di un alunno alla scuola San Filippo di Benevento. È accaduto verso le undici. La signora era andata a prendere la figlia in anticipo rispetto all'orario di uscita, poi, per cause che sono oggetto di indagine da parte della polizia, sarebbe esplosa l'aggressione con calci e pugni. L'insegnante è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.