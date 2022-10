Una bimba di due anni è caduta da una finestra al terzo piano di un palazzo a Fisciano, in provincia di Salerno. La bimba, trasportata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ha riportato lesioni ed ematomi ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno avviato le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. In serata il padre della bimba è stato arrestato per il reato di tentato omicidio. Si continua a indagare per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto avvenuto.