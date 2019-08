NAPOLI. Le condizioni cliniche della bambina di otto anni investita a Mondragone da un pirata della strada «restano critiche e immutate rispetto a ieri». È quanto si legge nel bollettino medico diramato dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata. «La bambina ha subito un grave trauma cranio-encefalico con lesioni cerebrali multiple. Il grave incidente ha determinato emorragie in diverse aree dell’encefalo. La bimba è attualmente in sedazione farmacologica, intubata ed in ventilazione meccanica. Continua il monitoraggio intensivo dei parametri vitali. La prognosi resta riservata» conclude la nota.