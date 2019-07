MADDALONI. È stata effettuata questa mattina l'autopsia sul corpo del piccolo Davide Marciano, il bimbo di tre anni di Maddaloni, nel Casertano, morto giovedì scorso nella piscina del locale “Kora" di Lucrino a Pozzuoli. Ed è stata fissata la data del funerale per il 2 agosto, alle ore 16, nella chiesa Corpus Domini in piazza de Sivo a Maddaloni. Chiarita la posizione in Procura dei genitori Luigi Marciano e Rosa Russo, risultano indagati: il proprietario della struttura, il responsabile di sala e due animatori presenti durante i festeggiamenti del matrimonio. Sono tutti accusati di concorso in omicidio colposo. Pasquale Monetti è il consulente tecnico medico legale presente questa mattina, per la famiglia del piccolo Davide, all'autopsia con l'avvocato Vincenzo Stravino e l'avvocato Annamaria Picascia per il responsabile di sala.