Un bimbo di pochi mesi è rimasto intrappolato in un'auto ieri a Montella, in provincia di Avellino, ed è stato liberato grazie all'intervento dei Carabinieri. Mentre la madre, dopo aver parcheggiato l'auto, era impegnata a scaricare alcune cose dalla vettura, la portiera si è chiusa accidentalmente con le chiavi rimaste all'interno e a bordo il lattante. In preda al panico, la donna ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia di Montella. Dopo alcuni tentativi, con un attrezzo multiuso in dotazione alla gazzella, i militari hanno infranto il vetro della portiera posteriore per poter aprire l'auto e liberare il piccolo, che era in buone condizioni di salute, solo un po' spaventato per il trambusto creatosi.