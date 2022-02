BENEVENTO. Si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita al quartiere Pacevecchia di Benevento i funerali di Gabriel, il bimbo di 4 mesi morto il 28 gennaio scorso all'ospedale "Santobono" di Napoli per un trauma cranico, una vicenda per la quale, allo stato, risultano essere indagati per omicidio volontario la madre e due zii. Il magistrato ha autorizzato il funerale dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Benevento.