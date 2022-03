I vigli del fuoco di Avellino dopo ore di lavoro hanno salvato quattro giovani avventuratisi in una zona innevata ed impervia del monte Partenio. Con l'utilizzo del gatto delle nevi, i vigili li hanno prima localizzati e poi raggiunti in una zona di Montevergine dove aveva sede l'ex base della Nato e dove i quattro erano rimasti bloccati. I giovani, due ragazze e due ragazzi di Napoli e Benevento, sono stati rifocillati e portati in salvo presso il santuario di Montevergine, dove sono stati monitorati dai medici del 118 giunti sul posto.