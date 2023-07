Il governo italiano non ha ancora distribuito alle Regioni i fondi di coesione e la Campania è pronta a far ricorso alla magistratura. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca nel corso dell'incontro finalizzato alla presentazione del programma regionale deòl Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027. Le Regioni dovrebbe essere assegnatarie di oltre 21 miliardi di cui cinque miliardi e seicento milioni di euro alla Campania "ma da oltre un anno c'è il silenzio assoluto". "E noi contro questo silenzio diniego - ha detto De Luca - faremo ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio". Questo blocco, ha aggiunto "è una cosa irresponsabile perché in un anno avremmo poturo fare progetti, gare per realizzare le opere con soldi che non arrivano".

Dopodomani "abbiamo un ulteriore incontro con il ministero. Vediamo se si decidono", ha detto il Governatore spiegando che nel frattempo è stata "avviata una procedura di tutela presso il Tar del Lazio. Non abbiamo altro da fare". Se in Campania "avessimo avuto l'alluvione che c'è stata in Emilia con quali fondi avremmo fatto fronte?". Soldi necessari per adeguare le infrastrutture anche perché, ha detto ancora, "il Pnrr, che ha una parcelizzazione degli interventi, non prevede alcun intervento per la viabilità". De Luca ha stigmatizzato che il territorio della Campania è fragile e che i fondi di coesione sono necessari anche per le opere di messa in sicurezza.