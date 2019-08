AVELLINO. Pochi minuti di pioggia, arrivata improvvisamente, sono bastati per mandare in crisi buona parte della città di Avellino. Soprattutto nelle periferie si sono registrati numerosi allagamenti, ma anche invasioni di fango. Il Comune è stato costretto ad avviare d'urgenza le operazioni di pulizia per ripristinare la viabilità. Il sindaco, Gianluca Festa, accompagnato da Antonio Genovese e Giuseppe Negrone, rispettivamente assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente, sta seguendo in prima persona le operazioni.