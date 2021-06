CASERTA. I carabinieri della Stazione di Teverola (Ce), in quel centro, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Gruppo di Aversa (Ce) e della Cio di Napoli, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per atti persecutori, di un quarantunenne di Carinaro (Ce).

L’uomo è stato fermato dopo una breve fuga dai militari dell’Arma, dopo aver lanciato 3 bombe carta, rispettivamente, 2 all’indirizzo dell’abitazione della ex compagna, e la terza nel cortile dell’abitazione del di lei fratello.

Grazie anche alla denuncia della vittima i carabinieri hanno immediatamente ricostruito la dinamica dell’episodio inserito in un quadro più ampio di reiterate minacce e maltrattamenti subiti dalla donna.

A seguito dell’esplosione degli ordigni non vi sono stati feriti ne danni a cose.

L'arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.