A quasi tre mesi dalle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, eletto alla Camera dei Deputati, ha sciolto la riserva dimettendosi dal Consiglio regionale e optando per lo scranno di Montecitorio. In Consiglio regionale subentrerà Roberta Gaeta, già assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli con il sindaco Luigi de Magistris ed esponente del movimento Demos, risultata alle elezioni regionali del 2020 prima dei non eletti nella lista unitaria Europa Verde-Demos nella circoscrizione Napoli. Con Borrelli salgono così a 5 i consiglieri regionali campani eletti in Parlamento: si sono già dimessi nei mesi scorsi dal Consiglio regionale Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro della Lega, sostituiti da Antonella Piccerillo e Aurelio Tommasetti, Annarita Patriarca di Forza Italia, sostituita da Francesco Cascone, e Michele Schiano di Visconti di Fratelli d'Italia, sostituito da Cosimo Amente.