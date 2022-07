Cinquanta allevatori di bufale per la produzione di mozzarella provenienti dal Casertano sono davanti alla sede della Regione Campania, a Napoli, per protestare contro il piano istituzionale di lotta alla brucellosi e alla tbc delle bufale. Un piano che gli allevatori contestano perche' le loro proposte di vaccinazione e prevenzione, al posto dell'abbattimento delle bufale, non vengono accolte. Il corteo, partito da Giugliano, ha percorso Napoli dallo stadio Maradona fino a percorrere via Caracciolo e giungere alla sede della Regione, con i trattori, una bara e una banda che suonava musiche funebri "De Luca, vogliamo risolvere davvero brucella e tbc. E' l'ora del dialogo", recita lo striscione del corteo che ora e' davanti alla sede del governatore. Gli allevatori chiedono un incontro con De Luca, che finora non c'e' stato.