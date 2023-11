Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato all'interno di una autovettura bruciata in via Pietra Bianca, a Baia Domizia, località balneare dell'alto Casertano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e la sezione rilievi del nucleo investigativo di Caserta. Al momento non si conosce ancora l'identità della vittima, ma visto che l'auto è intestata ad una 83enne di Cellole è molto probabile che si tratti del figlio 58enne, incensurato e al momento irreperibile.