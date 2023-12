Il cadavere di una donna è stato scoperto nella giornata di oggi a Mondragone, in provincia di Caserta. Concetta Infante, 77 anni, sarebbe morta da almeno un mese. Viveva da sola con una figlia. A trovare la salma in avanzato stato di decomposizione è stato il figlio della donna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mondragone che hanno avviato le indagini, ora coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il trasferimento della salma in obitorio per l'autopsia. Portata in caserma e ascoltata la figlia della donna, non è ancora chiaro se la 77enne sia morta per cause naturali.