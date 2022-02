Un 58enne è caduto da balcone al quarto piano di un palazzo ed è morto questa mattina a Salerno. La tragedia è avvenuta in via Fabio Giuseppe, nel quartiere Carmine. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul suo balcone posto al quarto piano di un palazzo quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.