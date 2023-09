Un uomo di 56 anni è morto dopo esser caduto da una scala mentre effettuava dei lavori. È successo a Pietradefusi, in provincia di Avellino. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: per la vittima, originaria di San Giorgio del Sannio (Benevento) non c'è stato nulla da fare.