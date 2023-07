NAPOLI. Il caldo a Napoli non dà tregua ai pronto soccorso, ancora presi d’assalto dai cittadini per problemi di salute legati alle temperature sopra la media. Ancora il Cardarelli in prima linea, con 206 accessi registrati l’altro giorno: 15 i codici rossi e 57 gialli. Sono stati 134, invece, i ricoveri di codice verde al pronto soccorso. Situazione pesante anche all’Ospedale del Mare, che dal 10 luglio a ieri ha avuto 160 accessi in più della media.