NAPOLI. «Sugli ospedali modulari uno spreco di risorse. Strutture inutili, non utilizzabili». Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania, sui social.

«Le risorse - dice - dovevano servire per potenziare i reparti esistenti, per sostenere medici e personale sanitario». «Da quello che leggiamo si è arricchito qualcuno. Contro legge», conclude.