Attenti alle bufale. In tutta la Campania, in particolare attraverso social e gruppi whatsapp, sta girando un falso piano regionale vaccinale che calendarizza le prossime fasi per gli over 70 e gli over 60, con tanto di date in base all'anno di nascita. Sul volantino viene riportato l'indirizzo web di un falso portale sui cui prenotare la vaccinazione e l'invito, in alternativa, a recarsi in farmacia con tessera sanitaria e carta d'identità. Si tratta chiaramente di una bufala. L'apertura della piattaforma vaccinale per gli over 60 sarà annunciata dall'Unità di crisi regionale così come è stato per le altre fasce d'età o categorie.