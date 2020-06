CASERTA. Operazione della polizia contro la camorra. La Squadra Mobile di Caserta, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sta eseguendo sette misure cautelari in carcere per estorsioni aggravate dal metodo mafioso nei confronti degli esponenti del sodalizio criminale con a capo un ex cutoliano, attuale reggente del clan dei Casalesi nell´agro Teano. Tra gli arrestati anche il referente di zona del federato clan Papa. Secondo l'ipotesi accusatoria, il gruppo di Michele Aria, 60 anni, destinatario di uno dei provvedimenti ed ex cutoliano nonché referente dei Casalesi nell'area di Teano e a Caserta Nord, taglieggiava gli imprenditori della zona. L'inchiesta ha consentito di scoprire numerose estorsioni. Aria è stato arrestato con i figli Armando di 39 anni e Michele jr di 33. Arrestato anche il 44enne Salvatore Salerno, ritenuto dagli investigatori presunto referente a Teano del clan Papa. Misure cautelari anche per il 59enne Francesco Faella, il 35enne Paride Corso e il 50enne Lorenzo Corbisiero.