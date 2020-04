NAPOLI. Sono 4.331 i casi positivi in Campania. Il dato e' fornito dall'Unita' di Crisi Regionale che segnala anche 67.218 tamponi effettuati in totale e 345 deceduti. I guariti, invece, sono 1.062 suddivisi in 1004 totalmente guariti e 58 clinicamente guariti. Questo il riparto provinciale dei contagiati: Provincia di Napoli 2.375 casi (di cui 889 a Napoli Citta' e 1486 nella provincia); Provincia di Salerno: 651; Provincia di Avellino: 440; Provincia di Caserta: 415; Provincia di Benevento: 177. Altri 273 casi sono in fase di verifica Asl.