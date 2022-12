NAPOLI. Chi ha oggi in corso un mutuo variabile non dorme sonni tranquilli. Il parametro usato per determinare la base di calcolo dei finanziamenti indicizzati è infatti aumentato in un anno tra i 230 e i 250 punti nel caso dell’Euribor mensile o trimestrale. E non è finita. I parametri non si sono ancora del tutto adeguati all’ultimo aumento del costo del denaro con cui la Bce ha innalzato il tasso di riferimento al 2,5%.