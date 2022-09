«A causa del caro energia, con bollette quintuplicate che rendono insostenibili i costi di gestione, le aziende si trovano di fronte all'alternativa di aumentare il prezzo del pane fino a 5-6 euro al chilo, un prezzo insopportabile per i consumatori in una regione a basso reddito come la Campania, oppure cessare l'attività». Lo ha detto il presidente di Unipan-Confcommercio Campania, Mimmo Filosa, ascoltato oggi in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Campania in qualità di portavoce delle associazioni dei panificatori.

Filosa ha illustrato «la situazione insostenibile dei 5mila panifici della Campania» sottolineando che «senza interventi immediati di ristoro alle imprese la sospensione dell'attività, che mette a rischio oltre 30mila posti di lavoro, sarà una scelta obbligata».

Filosa ha poi spiegato che il presidente della Commissione regionale Borrelli «si è impegnato a sollecitare una riunione urgente del Consiglio regionale sul tema del caro materie prime e al tempo stesso di verificare urgentemente con la Giunta regionale la possibilità di intervenire con un bonus di sostegno alle imprese che subiscono maggiormente gli effetti del caro energia. I panificatori - ha concluso Filosa - restano in stato di agitazione e sono pronti a fermare le attività in assenza di provvedimenti concreti».