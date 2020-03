NAPOLI. La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati effettuati complessivamente 90 tamponi di cui 7 positivi. Nella mattinata erano sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 24 tamponi. Quattro di questi erano risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Due dei pazienti positivi al Coronavirus sono di Bellona, nel Casertano. Gli altri due entrambi nel Salernitano, a San Valentino Torio e Agropoli.

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19, la task force della Protezione civile della Regione Campania raccomanda "di limitare l’accesso agli uffici aperti al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da rispettare la distanza di un metro tra i visitatori (Droplet), privilegiando modalità di servizio da remoto".