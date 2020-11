Sono solo 27 i medici in servizio in Campania sulle 156 domande arrivate dopo il bando della Protezione civile per 450 medici da destinare alla Campania. Si tratta di 3 anestesisti, 4 infettivologi, 9 pneumologi e 11 medici di medicina d'urgenza. La Regione Campania fa sapere che si sono registrate 97 rinunce, mentre in 7 casi è stata verificata la carenza di requisiti. Sono 25 le domande in attesa di riscontro. La Regione Campania ricorda di aver richiesto «da mesi» l'invio di «600 medici, in particolare anestesisti, e 800 infermieri».