NAPOLI. In Campania il totale delle rate non pagate ammonta a ben 1 miliardo e 434 milioni. Siamo di fronte ad un vero e proprio boom. Le famiglie campane sono strette in una vera e propria tenaglia: da un lato l’inflazione che resta ancora molto alta, soprattutto in settori di beni di prima necessità come quello degli alimentari, dall’altro i continui aumenti dei tassi d’interesse operati dalla Banca centrale europea che stanno facendo lievitare i costi dei finanziamenti.

MALE ANCHE IL CREDITO AL CONSUMO. Non a caso le maggiori difficoltà a pagare si riscontrano nei mutui (614 milioni di rate non pagate nella regione), ma non solo. Ha raggiunto un livello preoccupante anche il peso del credito al consumo (502 milioni non pagati).

OLTRE MEZZO MILIARDO DI CREDITI CHE NON SARANNO RIMBORSATI. Si tratta di una crisi profonda, come dimostra il fatto che per quanto riguarda i mutui, in Campania (dati relativi a marzo scorso) 279 milioni sono già classificati come crediti in sofferenza, cioè credito che la clientela non rimborserà più, e 275 milioni come inadempienze probabili, vale a dire denaro che realisticamente le banche non recupereranno, mentre solo 60 milioni sono rate scadute, quindi posizioni debitorie meno a rischio. Dunque sono 554 i milioni che già oggi gli istituti di credito della regione considerano a fortissimo “rischio”. I numeri emergono da un’analisi della Fabi e sono per molti versi inquietanti.

CAMPANIA TERZA IN ITALIA PER CREDITI “AMMALORATI”. Frutto di elaborazioni su statistiche della Banca d’Italia, lo studio molto particolareggiato della Federazione autonoma dei bancari evidenzia come la Campania sia la terza regione italiana nella quale si concentra l’ammontare più alto di finanziamenti “ammalorati”: in termini assoluti peggio fanno soltanto la Lombardia, con 2,6 miliardi di euro, e il Lazio (2 miliardi). Dopo la Campania ci sono la Sicilia con 1,2 miliardi di rate non pagate, Puglia e Basilicata con 1 miliardo e 65 milioni a testa, il Veneto con 1 miliardo e 27 milioni e via via tutte le altre. Dunque la Campania è la prima regione del Meridione tra quelle maggiormente in sofferenza.

GLI ALTRI PRESTITI. La situazione non è rosea neanche per i prestiti diversi dai mutui per acquisto di abitazioni e credito al consumo. In Campania, infatti, in questa categoria si contano 318 milioni di rate non pagate, di cui 137 milioni di sofferenze e 150 di inadempienze probabili. Nel credito al consumo invece, dei 502 milioni di rate non pagate nella regione le sofferenze ammontano a 177 milioni e le inadempienze probabili a 181.

IN BILICO 15 MILIARDI. Tuttavia, lo studio della Fabi fotografa una situazione di difficoltà che riguarda tutta l’Italia. Sono infatti quasi un milione le famiglie in arretrato con le scadenze relative a prestiti bancari. La massa di debiti “ammalorati” su scala nazionale è arrivata, a marzo scorso, a 14,9 miliardi: 5,7 miliardi corrispondono a sofferenze; 7,1 miliardi sono inadempienze probabili; circa 2 miliardi sono rate scadute.