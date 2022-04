«Mentre si discute di terzo mandato De Luca continua a fare danni. Il vero tema è quello dei tre palazzi». Lo scrive sui social Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.

«Il tema - continua Caldoro - è quello delle colate di cemento che non migliorano i servizi per i cittadini e che rischiano di essere regalo per i soliti amici. Nei prossimi anni vuole sprecare 2 miliardi per costruire “i tre palazzi": il primo quello della Regione, modello Ceaucescu, di cui non abbiamo bisogno, poi vuole delocalizzare il Santobono, che è una delle realtà che funziona meglio sul nostro territorio, e realizzare il Policlinico a Salern. Interventi, quelli nel campo sanitario, fuori dalle linee guida del Ministero della Sanità e che non incidono sulle prestazioni. Serve, per la salute, investire nelle strutture dove sono garantite meno cure e dove i disservizi sono evidenti a partire dal territorio e dalla emergenza-urgenza. Si discuta prima e anche di questo e non solo dei divieti. De Luca è un rischio per la Campania perché interpreta una politica fallimentare», conclude Caldoro.