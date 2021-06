«Il Ministero per il Sud può stipulare dei contratti istituzionali di sviluppo da finanziare con il Fondo nazionale sviluppo e coesione. La Campania non possiede un Cis ed è mia intenzione costituire un Cis, o anche due Cis, vista la vastità e la varietà del territorio campano, proprio per agevolare e potenziare interventi di sviluppo, di infrastrutturazione e di riqualificazione di determinate aree».

Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna nel corso del webinar "La sfida del Pnrr per la Città metropolitana di Napoli", spiegando che «una delle aree oggetto della mia attenzione è l'area del Giuglianese e della Terra dei fuochi».

Rivolgendosi ai sindaci dell'area metropolitana di Napoli collegati, Carfagna ha chiesto «di farmi arrivare nel più breve tempo possibile eventuali suggerimenti e richieste che possano aiutarmi. Abbiamo poco tempo a disposizione, mettiamoci a lavoro su tutti i fronti aperti. Sono disponibile a raccogliere vostre sollecitazioni e richieste», ha concluso.