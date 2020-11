NAPOLI. La Campania raggiunge Lombardia, Piemonte, Calabria, Val d’Aosta e la Provincia di Bolzano nel novero delle zone rosse in Italia, quelle in pratica a più alto rischio nelle quali entra anche la Toscana. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche diventano arancioni: in pratica, con Veneto, Sardegna, Lazio e Provincia autonoma di Trento di colore giallo, in parte o meno l’Italia è chiusa quasi tutta. A stabilirlo è la cabina di regia. Il ministro alla Salute Roberto Speranza, dopo aver avvertito le Regioni interessate dai nuovi provvedimenti, ha firmato l’ordinanza che entrerà in vigore da domani per 15 giorni. Alla fine i numeri della Campania, quindi, sono stati giudicati insufficienti per mantenere lo status di regione gialla. Si attende, a questo punto, un’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che dovrebbe confermare la chiusura totale delle scuole già in vigore: questo perché la disciplina delle zone rosse prevede la didattica in presenza per le elementari e la prima media. Verosimile che, dopo la riunione dell’Unità di crisi, già oggi possa arrivare un provvedimento del numero uno di Palazzo Santa Lucia che conferma lo stop all’attività scolastica in presenza. Per il resto le limitazioni sono quelle previste: sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, con asporto consentito fino alle 22 mentre non ci sono limiti per il delivery; aperti solo negozi e servizi essenziali, vedi alimentari, tabaccherie, parrucchieri, edicole e quelli che offrono servizi tecnologici; vietati gli spostamenti tra comuni e regioni, salvo che per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità. Tutti gli spostamenti dovranno essere comprovati dall’autocertificazione.

IL MONITORAGGIO DI ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E MINISTERO DELLA SALUTE. Il tutto mentre secondo il monitoraggio IssMinistero della Salute relativo al periodo 2-8 novembre e aggiornato all’11, venti territori tra Regioni e Province autonome sono classificate a rischio alto e una a rischio moderato con elevata probabilità di diventare a rischio alto il prossimo mese. L’Iss invita anche gli enti «a realizzare una continua analisi del rischio, anche a livello sub-regionale. È necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato». Oltre a un forte aumento dei casi, il monitoraggio segnala anche «forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri» in molte zone.