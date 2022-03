Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza, con 34 voti favorevoli e 5 astenuti, una proposta di legge finalizzata a fornire tutele e diritti ai "riders", nuovi lavoratori digitali che adoperano un proprio mezzo di trasporto per effettuare consegne a domicilio. Bruna Fiola (Pd), presidente della Commissione Politiche sociali del Consiglio regionale che ha presentato il pdl, ha spiegato che i riders sono «divenuti simbolo della precarietà del lavoro anche tenuto conto della mancata sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro per la categoria da parte di molte organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

La proposta di legge istituisce, tra l'altro, la "Carta dei Diritti del Lavoratore" e prevede l'affidamento di compiti specifici sull'argomento all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro per un maggiore monitoraggio del lavoro di questa categoria e per la definizione di un programma annuale di interventi concernente l'informazione sui diritti dei lavoratori e la loro formazione in materia di sicurezza sul lavoro.