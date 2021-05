Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con 34 voti favorevoli della maggioranza e 13 voti contrari delle opposizioni il Collegato alla stabilità regionale 2021. Il disegno di legge, introdotto all'esame del Consiglio dal presidente della Commissione Bilancio Francesco Picarone (Pd), completa la programmazione economica e finanziaria approvata con il Defrc 2021-2023 e prevede norme ordinamentali, per la semplificazione amministrativa, in materia ambientale, per dare slancio all'economia e al lavoro in Campania.

«Il disegno di legge - ha spiegato Picarone - impegna una spesa di 10 milioni di euro derivante da una variazione di bilancio e, quindi, non comporta nuova spesa. Il Collegato è un provvedimento importante che completa la programmazione economica e finanziaria e dà slancio all'economia regionale».

Tra le principali disposizioni contenute nel Collegato: l'adeguamento della legge regionale in materia di Protezione civile al Codice della Protezione civile, lo stanziamento di 250mila euro per interventi di monitoraggio dei corpi idrici e di riqualificazione ambientale, 300mila euro per i progetti di intervento per i bacini lacustri dell'area flegrea, 150mila euro per la messa in sicurezza dei luoghi di culto montani, un fondo di 150mila euro per la realizzazione da parte di Arpac di uno studio finalizzato alla classificazione di tutte le spiagge del territorio regionale e sistemi continui di monitoraggio del fenomeno di sedimentazione organica della posifonia.

Nel testo sono previste disposizioni in materia di servizio idrico integrato, l'avvio di un progetto di sviluppo del "Distretto del Mare campano" per la promozione dei sistemi turistici, commerciali, dei servizi, culturali al quale è destinata la somma di 300mila euro, e ancora: misure in materia di commercio e di attività fieristiche regionali; la semplificazione dei procedimenti per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'istituzione dell'Osservatorio "Agro Green" per promuovere la green economy, finanziato con 100mila euro; una modifica legislativa per introdurre l'attività del "bed & breakfast" imprenditoriale, disposizioni per consentire le agenzie di viaggio e turismo online; misure urgenti di sostegno per lo spettacolo e il cinema interventi per il sostegno all'editoria libraria con un finanziamento di 200mila, interventi di sostegno per la Fondazione Idis Città della Scienza (1 milione di euro), all'Università Suor Orsola Benincasa (500mila euro), al Ceinge.

Si prevedono inoltre interventi di sostegno per la promozione della filiera vitivinicola del Sannio, per il Consorzio di bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini flegrei, le Linee guida per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino e per la maggiore tutela del lavoro e della bufala mediterranea italiana in Campania, e interventi a favore della ricerca in ambito sanitario con un contributo di 200mila euro per un progetto pilota da affidare all'Azienda ospedaliera Federico II per l'elaborazione di linee guida inerenti lo screening nel primo trimestre mediante test del dna fetale per l'individuazione di anomalie cromosomiche.

Viene istituito l'Ufficio speciale per la gestione dei servizi per il lavoro presso la Regione Campania «al fine di implementare il ruolo dei Centri per l'impiego e monitorare il mercato del lavoro»e si dispone infine la proroga della destagionalizzazione dei lidi balneari al 31 dicembre 2023.