NAPOLI. La seduta del Consiglio regionale della Campania monotematica sull'emergenza coronavirus è in corso in via telematica ma senza diretta streaming. La decisione di non trasmettere la diretta del Consiglio regionale è stata presa a seguito di un sovraccarico sulle linee e per evitare i problemi riscontrati ieri, quando la stessa seduta è stata sospesa per problemi tecnici.

Il sovraccarico sulle linee sarebbe stato causato dal contestuale collegamento in videoconferenza di quasi 50 consiglieri regionali dai rispettivi uffici e abitazioni (in aula sono presenti solo il presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio, i vicepresidenti Ermanno Russo e Tommaso Casillo e il consigliere di opposizione Stefano Caldoro), di tutti i membri della Giunta regionale compreso il presidente Vincenzo De Luca, del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale dell'attività legislativa del Consiglio regionale.

Il Ced (Centro elaborazione dati) del Consiglio regionale sta registrando la seduta e assicura che la registrazione video integrale sarà caricata sul canale Youtube del Consiglio regionale della Campania al termine della stessa, prevista alle 13.30.

«La mancata trasmissione in diretta streaming della riunione del Consiglio regionale di oggi rappresenta un grave errore, una scelta che va contro la trasparenza e penalizza non solo l'informazione ma tutta la pubblica opinione». Lo dichiara Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, che parla di "fatto gravissimo in un momento così delicato in cui comunicazione istituzionale e informazione giornalistica sono mezzi indispensabili ai 6 milioni di abitanti che popolano la nostra Campania. Il presidente De Luca ha svolto una lunga informativa sul coronavirus e chiediamo pertanto che l'intera seduta sia al più presto messa in rete», conclude Lucarelli.