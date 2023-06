NAPOLI. La Campania continua a crescere anche nel 2022, con un Pil che aumenta del 3,5 pr cento: un dato poco sotto la media nazionale. In sostanza, la regione ha recuperato i livelli preCovid. Il rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia della Campania disegna un panorama a tinte più chiare che scure, soprattutto se si considera il peso del conflitto in Ucraina con le ricadute in termini di aumento del costo dell’energia e dei beni di prima necessità.