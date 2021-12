Giovedì 16 dicembre partono in Campania le somministrazioni dei vaccini ai bambini. Quella giornata sarà interamente dedicata alle vaccinazioni pediatriche. È quanto stabilito oggi nel corso di una riunione dell'unità di crisi regionale, convocata dal presidente Vincenzo De Luca, alla quale hanno partecipato anche i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere della Campania. Definito il piano generale per l'avvio della campagna di vaccinazioni per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni, complessivamente 388mila residenti in Campania.

In particolare, nella giornata del 16 dicembre tutti i centri vaccinali della Campania saranno impegnati solo per questo tipo di somministrazioni. Anche alcuni istituti scolastici, ancora da indicare, parteciperanno alla campagna e saranno hub di riferimento territoriale dedicati alla vaccinazione pediatrica. Dal 22 dicembre al 10 gennaio, nei giorni delle vacanze natalizie per le scuole, anche gli istituti scolastici, su indicazione dei propri dirigenti, potranno partecipare direttamente alle vaccinazioni pediatriche. Già da stanotte è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche al link già attivo della Regione (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino).

L'unità di crisi fa sapere che si tratta di una "adesione non vincolante. Anche per questo tipo di vaccinazione non ci sarà bisogno di prenotazioni. Basterà presentarsi nei punti vaccinali dedicati, dove è stata prevista una netta separazione tra percorsi riservati ai bambini e percorsi per tutti gli altri cittadini. Un supporto importante, oltre al mondo della scuola, sarà fornito dall'impegno dei pediatri di libera scelta con i quali è stata definita un'intesa per il loro diretto coinvolgimento nella campagna".

Nei prossimi giorni partirà anche una campagna di informazione per fornire tutte le indicazioni mediche e scientifiche e "per dare sicurezza e serenità alle famiglie". Si precisa che, fatta eccezione per la giornata speciale del 16 dicembre, la campagna di vaccinazione continua e continuerà regolarmente a pieno regime per tutta la popolazione campana.