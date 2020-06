Sono 2 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 1.562 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale così a 4.617, mentre sono 265.122 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nella giornata di oggi in regione, con il totale dei decessi che resta così 431. Cresce di un'unità il numero dei guariti, che sono ora 4.060 (di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti).