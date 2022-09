La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a Napoli dopo la cabina di regia su Bagnoli, è tornata sulla vicenda dei fondi del Pnrr per la Campania e le regioni del Sud: «Il rischio è nei fatti, è scritto nero su bianco nel programma della destra che il Pnrr va riscritto. Ha detto bene il ministro Franco: rinegoziare il Pnrr, come dicono loro, significa bloccare quel piano, perché il negoziato con Bruxelles prenderebbe molto tempo, perché il cronoprogramma è molto rigoroso e non rispettare gli obiettivi significa perdere delle rate di finanziamento. Bloccare il Pnrr significa bloccare cantieri, opere già programmate e finanziate, in alcuni casi già avviate, che al Sud servono per aprire i cantieri per l'Av, per la modernizzazione delle ferrovie regionali, per la riqualificazione delle grandi stazioni, per la modernizzazione dei porti, per l'infrastrutturazione delle Zes, ma anche per la costruzione di nuove scuole, asili nido, per la dotazione di mense e palestre scolastiche per garantire il tempo pieno nelle scuole che al Nord è un diritto e al Sud è invece un miraggio. Con il Pnrr noi costruiamo i mattoni e stanziamo diversi miliardi di euro alle regioni del Sud, poi con la legge di bilancio abbiamo inserito finanziamenti per trasformare questi mattoni in servizi. Significa che qui a Napoli arriveranno soltanto nel 2022 circa 5 milioni di euro per garantire l'accesso al nido a oltre 500 bambini in più rispetto a quelli che potevano frequentarlo lo scorso anno. Riguarda anche il trasporto scolastico". "Quando leggo sul programma della destra rinegoziare il Pnrr - prosegue Carfagna - penso che i cittadini di Napoli vogliono sapere se la Napoli-Bari si farà, se la Zes verrà infrastrutturata e dotata delle opere pubbliche necessarie, se i porti di Napoli e Salerno verranno riqualificati e se gli asili nido verranno costruiti e soprattutto fatti funzionare. Su questo non vedo nessuna chiarezza».