NAPOLI. Otto miliardi e mezzo. A tanto ammonta il gettito tributario e contributivo evaso in Campania. Una cifra mostruosa, se si pensa che tra le regioni del Mezzogiorno nessuno evade di più, mentre anche a livello nazionale la regione è la terza per gettito in valori assoluti sottratto al fisco dopo la Lombardia e il Lazio.